TikTok via libera alla joint venture Usa

TikTok ha annunciato l’accordo per la cessione delle sue attività negli Stati Uniti a investitori non cinesi, segnando la fine di un lungo confronto politico e legale. La decisione mira a migliorare la collaborazione tra l’azienda e le autorità statunitensi, garantendo trasparenza e rispetto delle normative locali. Questa operazione rappresenta un passo importante nel contesto delle relazioni tra TikTok e il mercato americano.

TikTok ha annunciato di aver concluso l'accordo per la cessione delle sue attività negli Stati Uniti a investitori non cinesi, chiudendo uno scontro politico e legale che andava avanti da anni. L'operazione porta alla nascita di una nuova società, TikTok U.S. Joint Venture, controllata in maggioranza da capitali americani. Oracle, Silver Lake e MGX detengono ciascuna il 15 per cento, mentre ByteDance scende al 19,9 per cento. L'accordo evita la chiusura di TikTok negli Stati Uniti. La separazione delle operazioni statunitensi risponde alla legge approvata dal Congresso nel 2024, che prevedeva il divieto dell'app negli Stati Uniti se la società cinese non avesse ceduto il controllo.

