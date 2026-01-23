TikTok accordo sulla cessione del ramo Usa Trump | Felice di averla salvata

TikTok ha annunciato di aver raggiunto un accordo con investitori statunitensi per creare una versione locale dell’app negli Stati Uniti, ponendo fine a una disputa legale duratura. Dopo sei anni di tensioni tra Washington e Pechino, l’accordo mira a garantire la continuità del servizio nel mercato statunitense. Trump ha commentato positivamente la notizia, sottolineando di aver contribuito a questa soluzione.

Roma, 23 gennaio 2026 – TikTok ha annunciato che la sua casa madre cinese ByteDance ha raggiunto un accordo con un gruppo di investitori non cinesi per creare una nuova TikTok statunitense, chiudendo una lunga vicenda legale durata sei anni e segnata dalle tensioni politiche tra Washington e Pechino e dal bando approvato dal Congresso. Secondo quanto comunicato dall'azienda, il nuovo veicolo societario sarà controllato per oltre l'80 per cento da investitori tra cui il colosso del software Oracle, la società emiratina MGX, il fondo Silver Lake e l'entità di investimento personale del fondatore di Dell Technologies, Michael Dell, insieme ad altri partner. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

TikTok, accordo su cessione ramo Usa. Trump: "Felice di averla salvata". E ringrazia Xi

TikTok, accordo totale sulla cessione delle attività negli Usa: cosa cambia

