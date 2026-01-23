TikTok accordo su cessione ramo Usa Trump | Felice di averla salvata E ringrazia Xi

Da iltempo.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'accordo su TikTok prevede la cessione delle attività statunitensi a investitori non cinesi, come annunciato recentemente. Donald Trump ha commentato positivamente l'intesa, sottolineando di aver contribuito a questa soluzione e ringraziando il presidente cinese Xi Jinping. La decisione rappresenta un passo importante nella regolamentazione delle piattaforme digitali di origine cinese negli Stati Uniti.

Washington, 23 gen. (Adnkronos) - Donald Trump celebra l'accordo su TikTok, che ha annunciato l'intesa per la cessione delle sue attività negli Stati Uniti a investitori non cinesi. In un post su Truth, il presidente americano ha scritto: "Sono così felice di aver contribuito a salvare TikTok! Ora sarà di proprietà di un gruppo di grandi patrioti e investitori americani, il più grande al mondo, e sarà una voce importante". "Vorrei anche ringraziare il presidente cinese Xi - ha aggiunto - per aver lavorato con noi e aver approvato l'accordo". "Insieme ad altri fattori", ha ricordato Trump, TikTok "è stata determinante per il mio successo tra i giovani elettori nelle elezioni presidenziali del 2024. 🔗 Leggi su Iltempo.it

