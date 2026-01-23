TikTok accordo totale sulla cessione delle attività negli Usa | cosa cambia

TikTok ha confermato di aver concluso un accordo per la cessione delle sue attività negli Stati Uniti a investitori non cinesi. Questa decisione segna un cambiamento importante nella gestione del social network nel mercato statunitense, garantendo nuove modalità di operazione e collaborazione. La notizia rappresenta un passo significativo nel panorama delle piattaforme digitali, influenzando le future strategie aziendali e di sicurezza.

