Aveva estorto quasi 70mila euro ad un imprenditore 40enne arrestato in flagranza dai carabinieri a Formigine

Il 12 gennaio a Formigine, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Modena hanno arrestato un uomo di 40 anni in flagranza di reato, sospettato di aver estorto circa 70 mila euro a un imprenditore. L’arresto si è verificato durante un'operazione di polizia mirata a contrastare il crimine economico e la criminalità legata alle attività commerciali locali.

Nella serata dello scorso 12 gennaio, a Formigine, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Modena hanno arrestato, in flagranza di reato, un italiano, di 40 anni, gravemente indiziato del delitto di estorsione continuata commessa nei confronti di un imprenditore. Nella stessa giornata, la vittima aveva presentato querela in cui affermava la preoccupazione per l'incolumità fisica propria e dei suoi familiari, poiché destinatario di continue minacce e richieste estorsive di importanti somme di denaro avanzate dall'indagato personalmente o tramite messaggistica telefonica.

