Scossa di terremoto a Serrastretta vicino Catanzaro di magnitudo 3,8 | Veramente forte Un boato

Una scossa di terremoto di magnitudo 3,8 è stata registrata a Serrastretta, vicino a Catanzaro. L’evento, avvertito chiaramente dai residenti, ha prodotto un forte boato. Per ora non sono segnalati danni significativi, ma le autorità stanno monitorando la situazione e invitano alla prudenza.

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 3.8, è stata registrata nel primo pomeriggio di venerdì 23 gennaio 2026 a Serrastretta, in provincia di Catanzaro. Il sisma, sentito in maniera distinta dai residenti, è stato avvertito anche a Cosenza, Acri e San Giovanni in Fiore. Al momento non si registrano danni a persone o cose, ma tanta è stata la paura dei cittadini che hanno descritto il terremoto “veramente forte” anche a causa dell’epicentro a 10 chilometri di profondità. Terremoto a Serrastretta, magnitudo 3.8 Secondo i dati raccolti dall’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto è stato registrato attorno alle 15:20 di venerdì 23 gennaio. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Scossa di terremoto a Serrastretta vicino Catanzaro di magnitudo 3,8: "Veramente forte", "Un boato" Terremoto oggi a Catanzaro, scossa di magnitudo 3.8 con epicentro a Serrastretta: avvertita in CalabriaOggi a Catanzaro si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3. Leggi anche: Scossa di terremoto nel Torinese con ipoecentro vicino a Rueglio, è stata avvertita chiaramente dalla popolazione: "Un forte boato" Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Due forti scosse di terremoto a Ravenna. Persone in strada; Terremoto in Emilia-Romagna, due forti scosse tra Faenza e Ravenna: gente in strada; Due forti scosse di terremoto scuotono la Romagna, sentita anche nel riminese; Terremoto Ravenna e Forlì-Cesena, scossa di magnitudo tra 4 e 4.5: Un boato, gente in strada per la paura. Disagi per i treni. Terremoto in Calabria, scossa avvertita in provincia di Catanzaro: magnitudo 3.8Una scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di oggi, 23 gennaio 2026, alle 15:20, in provincia di Catanzaro. Secondo le prime stime dell’Ingv, ... lapresse.it Scossa di terremoto in Calabria, nel catanzarese. Secondo INGV, la magnitudo è di 3.8Una scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di oggi, 23 gennaio 2026, alle 15:20, in provincia di Catanzaro ... rainews.it #Terremoto #Calabria: forte scossa, grande paura a Cosenza, #Catanzaro e Lamezia | LIVE - facebook.com facebook #Terremoto oggi a Catanzaro, scossa di magnitudo 3.8 con epicentro a Serrastretta: avvertita in Calabria x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.