Terremoto in Italia scossa poco fa | Avvertita in tutta la regione

Il venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 18:45, è stata avvertita una scossa di terremoto in tutta la regione. L'evento ha interrotto la quotidianità di molte persone, suscitando preoccupazione e attenzione. Si tratta di un episodio che richiede attenzione e monitoraggio costante delle autorità competenti per valutare eventuali danni o conseguenze.

Il pomeriggio di venerdì 23 gennaio 2026 scorreva lento e ordinario tra uffici che chiudevano e case riscaldate dal primo tepore serale, quando un evento improvviso ha interrotto la routine. Un boato sordo ha fatto tremare la terra, sorprendendo chi si trovava in casa o per strada. Per alcuni secondi, il mondo sembrava sospeso: vetri vibranti, mobili oscillanti e sguardi in cerca di sicurezza hanno raccontato l’intensità di un fenomeno che, pur breve, ha lasciato il segno nella memoria della popolazione. Scossa di terremoto percepita in Calabria. La scossa di terremoto è stata avvertita distintamente nel primo pomeriggio, poco dopo le 15. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita questa sera in Italia.

Nelle prime ore di oggi, in Italia, si è verificata una breve ma intensa scossa di terremoto, avvertita da numerose persone in diverse zone.

FORTE SCOSSA AVVERTITA NETTAMENTE DALLA POPOLAZIONE

Scossa di TERREMOTO Magnitudo 3.8 in Calabria: sisma avvertito nettamente fra Catanzaro, Cosenza, CrotoneUna scossa di terremoto di magnitudo 3.8 si è verificata alle ore 15:20:53 del 23 gennaio 2026 con epicentro localizzato nei pressi di Serrastretta (CZ), nella regione Calabria. Il sisma si è ... inmeteo.net

