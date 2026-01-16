Terremoto in Italia scossa avvertita poco fa | di nuovo lì!

Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita questa sera in Italia. La terra ha tremato, causando timore e attenzione tra la popolazione. In un momento in cui le abitazioni sono già in sicurezza, l'evento si aggiunge alle recenti sequenze sismiche che hanno interessato diverse zone del paese. È importante rimanere informati e seguire le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza di tutti.

È sera, le tapparelle già abbassate, la tv accesa in sottofondo. All’improvviso qualcosa cambia: un leggero ondeggiare, i bicchieri che vibrano, quel rumore sordo che chi ha vissuto certe notti non dimentica più. Pochi secondi che sembrano eterni, abbastanza per far tornare la paura e una sola domanda in testa: “Di nuovo?”. In molte case qualcuno ha smesso di parlare, altri hanno spento il gas o si sono avvicinati alla porta. C’è chi ha pensato subito ai figli, chi ha controllato i lampadari, chi ha afferrato il telefono per scrivere nei gruppi WhatsApp di famiglia: “L’avete sentita anche voi?”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Terremoto in Italia, scossa avvertita poco fa: “Breve ma intensa”. Tantissime segnalazioni

Leggi anche: Scossa di terremoto in Italia: “avvertita fino a lì”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sisma 5.1 avvertito a Reggio Calabria, Prot. Civile: 'Nessun danno'; Calabria, forte scossa di terremoto al largo: magnitudo 5,1. Avvertita anche a Messina; Violenta scossa di terremoto in Italia: gente in strada; Terremoto nel Mar Jonio: trema tutto il sud Italia. Sisma avvertito chiaramente anche nella Sibaritide.

Terremoto in Italia, scossa di magnitudo 3.4 avvertita a La Thuile - 4 sarebbe stata registrata alle 7:28 del 12 gennaio 2026 in Valle d’Aosta a circa 2 chilometri a nord- notizie.it