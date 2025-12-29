Terremoto oggi ai Castelli Romani scossa di magnitudo 2.6 | avvertita anche a Roma

Oggi, nel primo pomeriggio, i Castelli Romani nel Lazio hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6, avvertita anche a Roma. L'evento sismico, rilevato alle 17:20 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto intensità lieve. Si tratta di un episodio naturale comune in questa zona, senza segnalazioni di danni o conseguenze significative.

(Adnkronos) – Lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.6 ai Castelli Romani nel Lazio. Secondo l'Istituto nazionale di Geologia e vulcanologia la scossa è stato rilevata alle 17,20. L'epicentro a circa 3 chilometri a sud ovest di Ariccia con coordinate geografiche 41.7000 e 12.6422 con una profondità di 12 chilometri.

Terremoto oggi a Roma, scossa di 2.6 ad Ariccia: avvertito ai Castelli Romani e nella Capitale - Terremoto oggi, lunedì 29 dicembre 2025, con epicentro nella zona dei Castelli Romani, avvertito anche a Roma. msn.com

Terremoto ai Castelli Romani, scossa di 2.6 avvertita anche a Roma - ovest di Ariccia, a una profondità di 12 chilometri. rainews.it

#Terremoto oggi ai Castelli Romani, scossa di magnitudo 2,6 avvertita anche a Roma: epicentro ad Ariccia x.com

