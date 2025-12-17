Case trasformate in piazze di spaccio gestite da famiglia rom | blitz dei Carabinieri 9 arresti tra Mondragone e Castel Volturno

Un'intera comunità trasformata in un'area di illegalità, dove famiglie rom gestiscono reti di spaccio e controllo del territorio. I Carabinieri hanno condotto un blitz tra Mondragone e Castel Volturno, arrestando nove persone e smantellando un sistema criminale che ha reso il quartiere un vero e proprio fortino della droga.

Un intero quartiere trasformato in un fortino della droga, con abitazioni adibite allo spaccio, controllo costante del territorio e sistemi di sorveglianza neutralizzati con le armi. È quanto hanno scoperto i Carabinieri a Pescopagano, frazione al confine tra Mondragone e Castel Volturno, dove nella notte del 17 dicembre è scattata una vasta operazione antidroga.

