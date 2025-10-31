Terra dei Fuochi Carabinieri tra Napoli e Caserta | un arresto e diverse denunce a Giugliano Mondragone e Castel Volturno

Terra dei Fuochi: controlli dei Arma dei Carabinieri tra Napoli e Caserta – un arresto e numerose denunce a Giugliano in Campania, Mondragone e Castel Volturno. Continuano i controlli dei Carabinieri nell’ambito della tutela ambientale e contrasto ai reati in materia di rifiuti predisposto per la Terra dei Fuochi. Nelle ultime ore, le operazioni hanno portato a un arresto e a diverse denunce nei comuni di Giugliano in Campania (NA), Castel Volturno, Mondragone, Falciano del Massico e Francolise. A Giugliano in Campania (NA) i carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un 23enne, sorpreso mentre smontava un’auto rubata in un’area isolata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it