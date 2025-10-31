Terra dei Fuochi Carabinieri tra Napoli e Caserta | un arresto e diverse denunce a Giugliano Mondragone e Castel Volturno
Terra dei Fuochi: controlli dei Arma dei Carabinieri tra Napoli e Caserta – un arresto e numerose denunce a Giugliano in Campania, Mondragone e Castel Volturno. Continuano i controlli dei Carabinieri nell’ambito della tutela ambientale e contrasto ai reati in materia di rifiuti predisposto per la Terra dei Fuochi. Nelle ultime ore, le operazioni hanno portato a un arresto e a diverse denunce nei comuni di Giugliano in Campania (NA), Castel Volturno, Mondragone, Falciano del Massico e Francolise. A Giugliano in Campania (NA) i carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un 23enne, sorpreso mentre smontava un’auto rubata in un’area isolata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Terra dei Fuochi, 33 tonnellate di rifiuti rimosse in zona "I Gelsi" di Giugliano - #Pupiatv - facebook.com Vai su Facebook
Convertito il decreto "Terra dei fuochi": solo "micro abbandono" di rifiuti non è delitto https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/convertito-decreto-terra-fuochi-solo-micro-abbandono-rifiuti-non-e-delitto-AHUbTGBD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Or - X Vai su X
Terra dei Fuochi, 33 tonnellate di rifiuti rimosse in zona “I Gelsi” di Giugliano - Trentatré tonnellate di rifiuti eliminate in quattordici giorni da quella che, per anni, era stata ribattezzata la “strada della vergogna”: alla località I ... pupia.tv scrive
Terra dei Fuochi: Il Comandante Generale dell’Arma, Salvatore Luongo, incontra i Carabinieri impegnati nelle operazioni ambientali - Il Comandante Generale Luongo, nel tracciare un bilancio dell’operato, ha espresso apprezzamento per i risultati ottenuti e ha ribadito la necessità di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno della T ... Come scrive ilgazzettinovesuviano.com
Terra dei Fuochi: oltre 6.000 controlli e 14 arresti - MARIGLIANO – Questa mattina il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha fatto visita al personale impegnato nelle attività operative nella Terra d ... Come scrive marigliano.net