Via Meucci diventa pubblica ma una residente fa ricorso al Tar
A Lastra a Signa, via Meucci, finora privata, diventa pubblica. Tuttavia, una residente ha presentato ricorso al Tar, avviando una controversia legale sulla proprietà della strada. La vicenda coinvolge questioni di diritto e diritti dei cittadini, evidenziando le complessità legate alla gestione di aree pubbliche e private nel territorio locale. La disputa è ancora in corso, con esiti da attendere.
Guerra di carte bollate, a Lastra a Signa, sulla proprietà di via Meucci, una piccola strada, finora privata, posta poco sopra gli antichi macelli comunali. Al centro del contendere una delibera di ottobre, con la quale l’amministrazione disponeva l’accorpamento di alcune "aree al demanio stradale comunale e il trasferimento della relativa proprietà a titolo gratuito da parte dei privati al Comune". Un provvedimento gradito ad alcuni frontisti, felici di cedere al Comune oneri e onori (manutenzioni, pulizia ecc) relativi alla via, ma che non piace affatto a una delle proprietarie di una porzione di strada, l’avvocata Stefania Guercini (in foto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
