Via Meucci diventa pubblica ma una residente fa ricorso al Tar

A Lastra a Signa, via Meucci, finora privata, diventa pubblica. Tuttavia, una residente ha presentato ricorso al Tar, avviando una controversia legale sulla proprietà della strada. La vicenda coinvolge questioni di diritto e diritti dei cittadini, evidenziando le complessità legate alla gestione di aree pubbliche e private nel territorio locale. La disputa è ancora in corso, con esiti da attendere.

