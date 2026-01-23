Teddy bear toss la Igor Volley ha consegnato i peluche

La Igor Gorgonzola Novara ha completato la consegna dei peluche e dei beni di prima necessità raccolti durante l’evento Teddy Bear Toss. L’iniziativa, svolta il 22 gennaio, ha permesso di donare oggetti utili e affettuosi a favore di chi ne ha bisogno, testimonianza dell’impegno della squadra e della comunità locale nel sostenere cause solidali.

Peluche a destinazione. La Igor Gorgonzola Novara nella giornata di ieri, 22 gennaio, ha consegnato i peluche e i beni di prima necessità raccolti durante la Teddy bear toss.Alla consegna erano presenti le atlete Giulia Carraro e Giulia Melli, insieme a Vittorio Avondo, responsabile marketing e.

