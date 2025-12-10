Teddy Bear Toss al DelMauro il lancio dei pupazzi

10 dic 2025

Domenica prossima, al DelMauro, si terrà il tradizionale Teddy Bear Toss in occasione della partita tra Unicusano Avellino Basket e Pallacanestro Forlì 2. Un evento speciale che coinvolge i tifosi e la comunità, contribuendo a sostenere iniziative di beneficenza attraverso il lancio di pupazzi di peluche.

L’Unicusano Avellino Basket è lieta di annunciare che, in occasione della sfida di domenica contro la Pallacanestro Forlì 2.015, si terrà il Teddy Bear Toss. Portato in Italia oltre dieci anni fa da La Giornata Tipo, l’evento, che prende origine dell’hockey su ghiaccio, ha un intento semplice. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

