Teddy Bear Toss al DelMauro il lancio dei pupazzi
Domenica prossima, al DelMauro, si terrà il tradizionale Teddy Bear Toss in occasione della partita tra Unicusano Avellino Basket e Pallacanestro Forlì 2. Un evento speciale che coinvolge i tifosi e la comunità, contribuendo a sostenere iniziative di beneficenza attraverso il lancio di pupazzi di peluche.
L’Unicusano Avellino Basket è lieta di annunciare che, in occasione della sfida di domenica contro la Pallacanestro Forlì 2.015, si terrà il Teddy Bear Toss. Portato in Italia oltre dieci anni fa da La Giornata Tipo, l’evento, che prende origine dell’hockey su ghiaccio, ha un intento semplice. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
TEDDY BEAR TOSS In occasione della partita casalinga di serie C di sabato 13 dicembre, in programma alle 18, la società propone un’iniziativa benefica a sostegno de Il Ponte del Sorriso, fondazione che si occupa dei bambini ricoverati in ospedale e dell - facebook.com Vai su Facebook
Avellino Basket, sul parquet va in scena l’evento Teddy Bear Toss: peluches per i bambini stranieri - L’Unicusano Avellino Basket è lieta di annunciare che, in occasione della sfida di domenica contro la Pallacanestro Forlì 2. Come scrive corriereirpinia.it
