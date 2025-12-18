Igor Volley torna la Teddy Bear Toss | tutti al palazzetto con un peluche da donare

Torna la tradizionale Teddy Bear Toss della Igor Volley, un’occasione speciale per un gesto di solidarietà. In occasione del match di Santo Stefano contro Bergamo, gli spettatori sono invitati a portare un peluche da donare, contribuendo a portare un sorriso ai più bisognosi. Un momento di festa e generosità che unisce sport e solidarietà, rendendo ancora più speciale questa giornata.

Torna la Teddy Bear Toss: tutti al palazzetto con un peluche da donare. Come da tradizione, nel match di Santo Stefano con Bergamo, la Igor Volley organizzerà la sua "Teddy Bear Toss": l'iniziativa prevede che, a squadre schierate in campo e prima del fischio di inizio, gli spettatori presenti.

