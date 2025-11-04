Scena Arenaniene | il teatro incontra l' ambiente con lo spettacolo di Giobbe Covatta

Prosegue la rassegna Scena ArenAniene, mercoledì 5 novembre con lo spettacolo 6 gradi di Giobbe Covatta e Paola Catella, con la partecipazione di Ugo Gangheri.Ispirato ai più recenti studi sul cambiamento climatico, lo spettacolo affronta con intelligenza ed ironia le conseguenze dell’aumento. 🔗 Leggi su Romatoday.it

