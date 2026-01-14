Tributi comunali possibile sgravio di sanzioni e interessi con la rottamazione

L'amministrazione comunale di Sciacca ha annunciato la possibilità di usufruire della rottamazione quinquies per i tributi comunali. Questa misura permette ai contribuenti di regolarizzare la posizione fiscale, beneficiando di eventuali sgravii su sanzioni e interessi. La procedura mira a facilitare il pagamento delle imposte locali, offrendo un'opportunità concreta per chiarire eventuali pendenze in modo agevole e trasparente.

L'amministrazione comunale di Sciacca si prepara ad aderire alla rottamazione quinquies per agevolare i contribuenti nel regolarizzare la propria posizione con i tributi locali.L'indirizzo agli uffici sarà definito nei prossimi giorni nel corso di una riunione già programmata. A darne notizia.

