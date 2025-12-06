Conte-Spalletti primo duello in panchina | Napoli-Juve fa la storia

Napoli-Juventus non sarà soltanto una sfida di classifica: sarà il primo vero incrocio in panchina tra . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Conte-Spalletti, primo duello in panchina: Napoli-Juve fa la storia

Altre letture consigliate

C’eravamo tanto amati. La Napoli di Spalletti ora è stregata da Conte Vai su X

SpazioJ. . Napoli-Juventus a panchine invertite: SI AVVICINA LO SCONTRO SPALLETTI VS CONTE Abbiamo chiesto a qualche tifoso bianconero un pensiero sulla sfida di domenica IL VOSTRO GIUDIZIO Diego Amoroso #NapoliJuventus # - facebook.com Vai su Facebook

Conte-Spalletti, primo duello in panchina: Napoli-Juve fa la storia - Juventus non sarà soltanto una sfida di classifica: sarà il primo vero incrocio ... Segnala forzazzurri.net

Spalletti contro Conte: un duello inedito che pesa sul destino di Juventus e Napoli - Nonostante carriere lunghe, vincenti e vissute tra Italia ed estero, Luciano Spalletti e Antonio Conte non si sono mai affrontati in una gara ufficiale. Secondo stadiosport.it

La Juventus dell'ex Spalletti parte sfavorita a Napoli. Occhio al Como a San Siro - Juventus è il big match della 14esima di Serie A, una sfida dai tanti risvolti, primo su tutti il duello in panchina - Scrive msn.com

Napoli-Juventus, la sfida infinita: Conte, Spalletti e gli infortunati - Ventidue uomini in campo, cinquantamila sugli spalti. Si legge su ilmattino.it

La sfida è in programma domenica al Maradona alle 20:45 - Un’occasione d'oro che il grande ex proverà a sfruttare nonostante le tante assenze, alle quali si sono aggiunte nelle ultime ore quelle di Gatti e Vlahovic. Come scrive gazzetta.it

ANSA/Conte-Spalletti,a Napoli panchine contro per la prima volta - Il tecnico dello scudetto di oggi, contro il tecnico del tricolore di due anni fa. Si legge su ansa.it