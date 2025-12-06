Napoli Juve, le probabili scelte di Conte: il tecnico è deciso ad affrontare Spalletti al Maradona con questo schieramento. La vigilia del big match tra Napoli e Juventus è dominata dalle scelte obbligate per l’allenatore azzurro, Antonio Conte, che deve far fronte a una pesante emergenza infortuni soprattutto a centrocampo. Tuttosport ha anticipato le probabili formazioni, confermando un undici di partenza che miscela solidità difensiva con creatività d’attacco. Difesa blindata: il trio Beukema, Rrahmani e Buongiorno. Davanti al portiere Milinkovic-Savic, il pacchetto arretrato a tre è praticamente confermato e rappresenta un punto fermo per Conte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Napoli Juve, le probabili scelte di Conte: il tecnico è deciso ad affrontare Spalletti con questo schieramento