Due morti nell’incidente sulla strada provinciale | tragedia della strada inutili i soccorsi

Un tragico incidente sulla strada provinciale 20 tra Narni e Sant’Urbano si è concluso con due vite spezzate. Nonostante gli sforzi dei soccorsi, nulla è stato possibile fare per salvare i coinvolti. La comunità si stringe nel dolore di questa perdita improvvisa, mentre le autorità indagano sulle cause di questa drammatica tragedia.

Narni, 18 dicembre 2025 – Tragedia sulle strade umbre. Due persone sono morte nell'incidente sulla strada provinciale 20, tra Narni e Sant'Urbano. Da verificare la dinamica. E' rimasto coinvolto anche un furgoncino bianco. Le vittime sono due persone anziane che si trovavano all'interno dell'auto, una Fiat Uno. Entrambe sono rimaste incastrate tra i rottami del mezzo. Immediato l'allarme di altri automobilisti di passaggio ai numeri di emergenza. Sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze e le forze dell'ordine.

