Pedaggi autostradali in rialzo dal 2026 | verso l’aumento di 5 cent anche per la tangenziale di Napoli

A partire dal 1° gennaio 2026, le tariffe autostradali subiranno un aumento dell’1,5%, in conformità con l’adeguamento all’inflazione deciso dalla Corte Costituzionale. Tra le vie interessate, anche la tangenziale di Napoli vedrà un incremento di circa 5 centesimi. Questa novità potrebbe influire sui costi di viaggio di molti utenti, segnando un cambiamento nelle tariffe di accesso alle principali arterie autostradali italiane.

