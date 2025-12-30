Pedaggi autostradali in rialzo dal 2026 | verso l’aumento di 5 cent anche per la tangenziale di Napoli
A partire dal 1° gennaio 2026, le tariffe autostradali subiranno un aumento dell’1,5%, in conformità con l’adeguamento all’inflazione deciso dalla Corte Costituzionale. Tra le vie interessate, anche la tangenziale di Napoli vedrà un incremento di circa 5 centesimi. Questa novità potrebbe influire sui costi di viaggio di molti utenti, segnando un cambiamento nelle tariffe di accesso alle principali arterie autostradali italiane.
Brutte novità in arrivo per chi si sposta in auto. Con l’inizio del nuovo anno, a partire dal 1° gennaio 2026, scatterà un incremento delle tariffe autostradali pari all’1,5%, legato all’adeguamento all’inflazione così come stabilito dalla Corte Costituzionale. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche: Pedaggi autostradali: aumento dell’1,5% dal primo gennaio 2026. Salvini: “Colpa della Consulta”. L’opposizione lo attacca
Leggi anche: Pedaggi autostradali più cari dal 2026, di quanto aumentano le tariffe e perché
Autostrade, pedaggi in aumento dall’1 gennaio 2026: rincari dell'1,5%; Autostrade, pedaggi in aumento dall'1 gennaio 2026: ecco di quanto; Dal 1° gennaio 2026 andare in autostrada costerà di più; Autostrade, pedaggi più cari dal 1° gennaio 2026: le tratte e gli aumenti previsti.
Pedaggi autostrade, dall'1 gennaio 2026 scattano i rincari: ecco di quanto aumentano - Dal 2026 scattano gli aumenti sui pedaggi delle autostrade italiane. auto.everyeye.it
Autostrade, la tabella degli aumenti dei pedaggi dal 1° gennaio 2026: i prezzi aggiornati per tratta - Le tariffe aumenteranno in media dell’1,5% per effetto dell’adeguamento all’inflazione. fanpage.it
Pedaggi autostradali, da gennaio 2026 più cari: le nuove tariffe - Di seguito le nuove tariffe, i rincari previsti, e le tratte più care da percorrere. catania.liveuniversity.it
Dal 1° gennaio 2026 aumentano i pedaggi autostradali dell'1,5% per tutte le società concessionarie per le quali è in corso l'aggiornamento dei Piani Economico Finanziari. Il MIT: impossibile congelare i rincari a causa di una sentenza sfavorevole della Cort x.com
Pedaggi autostradali in aumento dal 2026: tornare a Sanremo costerà di più, ma non su tutta la rete Dal 1° gennaio 2026 scatterà l’aumento dei pedaggi legato all’inflazione programmata - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.