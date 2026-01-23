Tali e quali 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la terza puntata dello show

La terza puntata di Tali e Quali 2026 sarà trasmessa venerdì 23 gennaio alle 21:25 su Rai 1. Lo show, condotto da Nicola Savino, propone imitazioni e performance di artisti italiani e internazionali. Per seguire l’evento, è possibile sintonizzarsi sulla rete televisiva o optare per lo streaming, in modo da restare aggiornati sulle esibizioni e le novità della nuova edizione.

, 23 gennaio. Questa sera, venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Tali e quali show 2026, la nuova edizione della versione nip di Tale e quale show condotta per la prima volta da Nicola Savino. In giuria Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez e un quarto giudice diverso per ogni puntata. Protagonisti in ogni puntata 10 persone comuni che saranno tali e quali a cantanti famosi. Dove vedere Tali e quali 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. 🔗 Leggi su Tpi.it

Argomenti discussi: Tali e quali: imitazioni, vincitori e classifiche del 2026; Nella puntata di stasera di Tali e Quali 2026 arriva il giudice Francesco Totti; Tali e Quali, Malgioglio spiazza Francesco Totti e scatena la polemica sui social con Massimo Lopez: Senza senso; Tali e Quali 2026, chi ha vinto la puntata di venerdì 16 gennaio.

A Tali e Quali 2026 arriva Orietta Berti: le anticipazioni della semifinaleA dare una mano ai 3 giudici ci sarà un nuovo ospite vip. Se nella prima puntata il quarto giurato per una sera è stato Carlo Conti e, nella scorsa settimana, l’ex capitano della Roma Francesco Totti, ... iodonna.it

Tali e Quali 2026, terza puntata: ospiti, giudici e concorrenti del 23 gennaio 2026Tali e Quali 2026, il varietà condotto da Nicola Savino, entra nel vivo con la semifinale: chi conquisterà i giudici e la finale? superguidatv.it

