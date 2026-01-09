Tali e quali 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata dello show

Il 9 gennaio 2026 alle ore 21:25, su Rai 1, va in onda la prima puntata di Tali e Quali, il talent show condotto da Nicola Savino. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming, offrendo diverse opzioni per seguire lo spettacolo in diretta. Qui trovi tutte le informazioni su come e dove vedere l’esordio della nuova edizione, che porta in scena interpretazioni di artisti famosi con un format rinnovato.

, 9 gennaio. Stasera, 9 gennaio 2026, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Tali e quali show 2026, la nuova edizione della versione nip di Tale e quale show condotta per la prima volta da Nicola Savino. In giuria Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez e un quarto giudice diverso per ogni puntata. Protagonisti in ogni puntata 10 persone comuni che saranno tali e quali a cantanti famosi. Dove vedere Tali e quali 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Tali e quali è in diretta o registrato? Tutto sullo show con Nicola Savino - Il venerdì sera di Rai 1 si accende con una delle novità più attese del palinsesto invernale: il debutto di Tali e Quali, lo spin off dedicato alle persone comuni del celebre varietà delle imitazioni. tag24.it

Carlo Conti battezza “Tali e quali” 2026: è lui il quarto giudice di stasera - Tutti i nuovi protagonisti e le (vecchie) regole di Tali e quali 2026, lo show del venerdì sera di Rai 1 che torna con tante novità. msn.com

