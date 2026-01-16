Ecco dove seguire in diretta e in streaming la seconda puntata di Tali e Quali 2026, in programma venerdì 16 gennaio alle ore 21:25 su Rai 1. La nuova edizione dello show, condotta per la prima volta da Nicola Savino, prosegue con le performance dei partecipanti. Di seguito, le modalità per seguire l’evento sia in televisione che online, garantendo un’informazione chiara e precisa.

, 9 gennaio. Questa sera, venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Tali e quali show 2026, la nuova edizione della versione nip di Tale e quale show condotta per la prima volta da Nicola Savino. In giuria Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez e un quarto giudice diverso per ogni puntata. Protagonisti in ogni puntata 10 persone comuni che saranno tali e quali a cantanti famosi. Dove vedere Tali e quali 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Tali e quali 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata dello show

