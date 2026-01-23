Tajani sottolinea che l’Europa ha fornito un supporto completo all’Ucraina, garantendo la sua indipendenza e offrendo assistenza politica, finanziaria e militare. Secondo il ministro, l’Europa ha agito con impegno e responsabilità nel sostenere l’Ucraina nelle sue necessità, evidenziando l’importanza di un fronte unitario in un contesto di tensione e conflitto.

«Mi pare che l’Europa abbia garantito l'indipendenza dell’ Ucraina e abbia fatto di tutto per sostenerla dal punto di vista politico, finanziario e militare. Mi pare che non sia neanche generoso nei confronti dell’Europa». embedpost id="2161080" Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del business forum Italia-Germania a Roma, rispondendo ad una domanda sul duro intervento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tajani: "Zelensky ingeneroso, l'Europa ha fatto di tutto per l'Ucraina"

Zelensky: ‘il regime iraniano ha fatto tanto male all’Ucraina’Il presidente Zelensky ha sottolineato come il regime iraniano abbia causato notevoli danni all'Ucraina.

Leggi anche: Trump striglia Zelensky: “Non ha letto il piano di pace”. Ucraina ed Europa a un bivio, la Russia “sciacalla”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: TAJANI: ZELENSKY INGENEROSO CON L’UE; Ucraina, in corso il trilaterale con Usa e Russia. Mosca: Per la pace Kiev deve lasciare il Donbass; Board Gaza, Trump ritira invito a Carney. La Spagna si sfila.

TAJANI: ZELENSKYL’Europa ha svolto un ruolo decisivo nel garantire l’indipendenza dell’Ucraina e le critiche rivolte a Bruxelles dal presidente ucraino sono ingenerose. È quanto afferma il ministro degli Esteri Ant ... 9colonne.it

Tajani: Zelensky è stato ingeneroso con l’EuropaRoma, 23 gen. (askanews) – Mi pare che l’Europa abbia garantito l’indipendenza dell’Ucraina facendo di tutto per sostenere, da un punto di vista politico, finanziario e militare questo paese, quindi ... askanews.it

Tajani: "Zelensky ingeneroso, l'Europa ha fatto di tutto per l'Ucraina" facebook