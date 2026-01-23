Tajani | A Davos Zelensky è stato ingeneroso con l’Europa

Durante il Forum di Davos, Tajani ha commentato le recenti dichiarazioni di Zelensky, sottolineando che l’Europa ha già fornito un sostegno significativo all’Ucraina sotto diversi aspetti. Secondo Tajani, definire questa assistenza come generosa sarebbe sbagliato, poiché l’Europa ha fatto tutto il possibile per garantire l’indipendenza ucraina, dimostrando un impegno concreto e costante.

“Mi pare che l’Europa abbia garantito l’indipendenza dell’Ucraina facendo di tutto per sostenere, da un punto di vista politico, finanziario e militare questo Paese, quindi non credo sia stato neanche generoso nei confronti dell’Europa”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo, in un punto stampa a margine del Forum imprenditoriale Italia-Germania, a. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Tajani risponde a Zelensky: "Ingeneroso nei confronti dell'Europa"Durante il Forum di Davos, il presidente ucraino Zelensky ha rivolto critiche all’Europa, suscitando reazioni da parte delle istituzioni europee.

Tajani: "Zelensky ingeneroso, l'Europa ha fatto di tutto per l'Ucraina"Tajani sottolinea che l’Europa ha fornito un supporto completo all’Ucraina, garantendo la sua indipendenza e offrendo assistenza politica, finanziaria e militare.

