Tajani risponde a Zelensky | Ingeneroso nei confronti dell' Europa

Durante il Forum di Davos, il presidente ucraino Zelensky ha rivolto critiche all’Europa, suscitando reazioni da parte delle istituzioni europee. In risposta, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato l’intervento di Zelensky, definendolo “ingeneroso nei confronti dell’Europa”. Questa disputa evidenzia le tensioni tra Ucraina e Unione Europea e il delicato equilibrio nelle relazioni internazionali in un contesto di crisi.

L' attacco frontale all'Europa firmato da Volodymyr Zelensky non è passato inosservato. Il j'accuse del presidente ucraino nel corso del suo intervento al Forum di Davos è stato bacchettato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Mi pare che non sia generoso nei confronti dell'Europa" la sottolineatura del titolare della Farnesina a margine del Business Forum fra Italia e Germania. Il segretario di Forza Italia ha aggiunto: "Mi pare che l'Europa abbia garantito l'indipendenza dell'Ucraina, facendo di tutto per sostenere dal punto di vista politico, finanziario e militare questo Paese". L'intervento a gamba tesa di Zelensky su Bruxelles non è piaciuto a molti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Tajani: "Zelensky ingeneroso, l'Europa ha fatto di tutto per l'Ucraina"Tajani sottolinea che l’Europa ha fornito un supporto completo all’Ucraina, garantendo la sua indipendenza e offrendo assistenza politica, finanziaria e militare.

