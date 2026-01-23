emicrania nei giovani svolta da un anticorpo che dimezza gli attacchi

Un nuovo studio clinico internazionale dimostra che un anticorpo specifico può ridurre della metà la frequenza degli attacchi di emicrania nei bambini. L’indagine, a cui partecipa anche l’Irccs San Raffaele di Roma, evidenzia un progresso significativo nella gestione di questa condizione nei giovani, offrendo potenzialmente una soluzione più efficace e mirata per migliorare la qualità di vita dei pazienti più giovani.

Un anticorpo specifico può dimezzare gli attacchi di emicrania nei bambini secondo uno studio clinico internazionale che vede coinvolto per l’Italia l’Irccs San Raffaele di Roma. La molecola, Fremanezumab, è anticorpo monoclonale diretto contro il peptide correlato al gene della calcitonina (CGRP) ed è stata approvata lo scorso agosto dalla Food and Drug Administration statunitense per l’indicazione pediatrica, prima terapia anti-CGRP autorizzata per la prevenzione dell’emicrania sia negli adulti che nei bambini. È attualmente in corso l’iter di valutazione per l’approvazione anche in Europa. Pubblicato sul New England Journal of Medicine, lo studio internazionale SPACE ha coinvolto 237 pazienti tra i 6 e i 17 anni con emicrania episodica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

