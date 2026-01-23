Presentata la nuova Ferrari F-26, modello che rappresenta un passo importante per la squadra di Maranello nella stagione di Formula 1. Questa vettura, simbolo di rinnovamento e ambizione, mira a riportare la Scuderia ai vertici del campionato. Di seguito, le immagini che ne illustrano i dettagli principali, in attesa di vedere come si tradurranno in pista gli sforzi di questa nuova monoposto.

‹ › 1 3 Nuova Ferrari F1. ‹ › 2 3 Nuova Ferrari F1. ‹ › 3 3 Nuova Ferrari F1. La speranza a Maranello è che sia la monoposto del riscatto. Oggi a Fiorano la Ferrari presenta la nuova SF-26, la vettura che debutterà nel mondiale di Formula 1 2026 con il cambio di regolamento. Le nuove norme si ripromettono di stravolgere equilibri e stili di guida. Per la Scuderia del Cavallino è la chance per tornare finalmente protagonista, dopo anni complessi. Nonostante la deludente stagione appena concluso, tantissimi tifosi fin dalle prime ore della mattina hanno assiepato lo storico cavalcavia sopra il circuito di Fiorano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuova Ferrari, la presentazione della F-26: è la speranza della Rossa per rinascere in F1 | Le foto

F1, la presentazione della Ferrari SF-26: orario e dove vedere la nuova monoposto di Leclerc e Hamilton in tvIl 23 gennaio, a Fiorano, Ferrari svelerà la SF-26, la nuova monoposto di Formula 1 di Leclerc e Hamilton.

Ferrari F1 2026, la presentazione in diretta: le foto della monoposto di Hamilton e LeclercSegui in diretta la presentazione della Ferrari SF-26, monoposto di Formula 1 2026 di Hamilton e Leclerc.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

La Ferrari ha appena SVELATO I PRIMI dettagli della sua nuova AUTO la SF-26!

Argomenti discussi: Presentazione nuova Ferrari F1: la macchina pronta in due versioni, chi sarà l'ingegnere di Hamilton, i piani; Cosa sappiamo ad oggi della nuova Ferrari per il Mondiale di F1 2026; Quando viene presentata la nuova Ferrari? Il programma completo; Ferrari 2026, che attesa! Oggi verrà svelata la SF-26, tutto quello che c'è da sapere.

Nuova Ferrari SF-26 diretta: la presentazione e primi giri a Fiorano con Leclerc e Hamilton LIVEDa tempo è noto che il progetto alla base della nuova monoposto porta il nome in codice 678, mentre la vettura con cui correranno Lewis Hamilton e Charles Leclerc si chiamerà SF-26, in linea con la ... corrieredellosport.it

Oggi debutta la nuova Ferrari SF-26 di Formula 1: dove seguire la presentazione in direttaLive della presentazione dalle 11 su Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport F1, in streaming su NOW e su SkySport.it ... hdmotori.it

Nuova #Ferrari SF-26 diretta: la presentazione e primi giri a Fiorano con Leclerc e Hamilton LIVE x.com

È il nostro giorno e una nuova Ferrari sta per nascere. Si chiama SF-26. Pronti #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari #fblifestyle facebook