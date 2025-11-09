GP Brasile la diretta | Norris torna leader davanti ad Antonelli la Ferrari ritira la vettura di Hamilton danneggiata

Ilmessaggero.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

43° giro - Secondo pit-stop per Bearman che occupava un brillante quarto posto. L'inglese della Haas mette le medie e rientra 11esimo 41° giro di 71 - Norris conduce con 7"7 su. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

gp brasile la diretta norris torna leader davanti ad antonelli la ferrari ritira la vettura di hamilton danneggiata

© Ilmessaggero.it - GP Brasile, la diretta: Norris torna leader davanti ad Antonelli, la Ferrari ritira la vettura di Hamilton danneggiata

Altre letture consigliate

gp brasile diretta norrisGP Brasile, la diretta: Norris leader, Piastri penalizzato per il contatto con Antonelli che ha eliminato Leclerc - Ripartono con le medie Piastri viene penalizzato di 10" per il contatto con Antonelli e che ha causato il ritiro ... Scrive msn.com

gp brasile diretta norrisF1 diretta GP Brasile LIVE Interlagos: Norris in pole, Antonelli in prima fila, poi Leclerc. Max dalla pitlane - Il racconto in diretta del GP del Brasile, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Da sport.virgilio.it

gp brasile diretta norrisGp Brasile: Norris pole bis, Antonelli conferma la prima fila. Leclerc 3°, Hamilton e Verstappen eliminati - La cronaca in tempo reale delle prove libere del Gp del Brasile, prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Interlagos ... Segnala sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Gp Brasile Diretta Norris