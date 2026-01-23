Supergirl | Jason Momoa è Lobo nel nuovo teaser ed è perfetto!

Nel nuovo teaser, Jason Momoa si presenta nei panni di Lobo, uno dei personaggi più iconici e irriverenti dell’universo DC. Questa interpretazione segna il debutto cinematografico del personaggio, diretto da James Gunn. L’attesa cresce tra i fan per scoprire come l’attore darà vita a questa figura tanto eccessiva quanto affascinante, confermando la sua capacità di trasformarsi in ruoli complessi e sorprendenti.

Il sogno dichiarato dell’attore diventa realtà: uno dei personaggi più eccessivi e irriverenti dei fumetti DC si prepara al debutto cinematografico sotto la guida di James Gunn. Da pochi minuti James Gunn ha pubblicato online un nuovo teaser trailer dedicato a Lobo, dando ‘in pasto’ al web ciò che i fan attendevano da tempo: un look migliore del personaggio che sarà affidato a Jason Momoa nel film dedicato a Supergirl. Una scelta che ha il sapore della predestinazione: Momoa non ha mai nascosto quanto Lobo fosse, per lui, molto più di una semplice opzione di casting. Alcune settimane fa aveva dichiarato senza mezzi termini: “È fantastico. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

SUPERGIRL TRAILER: Jason Momoa's Lobo First Look, Superman Easter eggs & Much More

