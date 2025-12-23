Sulle tracce di Pietro Leopoldo passeggiata alla scoperta delle leopoldine di Terranuova

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri le leopoldine di Terranuova attraverso una passeggiata che ripercorre le tracce di Pietro Leopoldo. Un itinerario che permette di conoscere la storia e il patrimonio legato a questa figura importante, offrendo un’occasione di approfondimento culturale in un contesto autentico e suggestivo. Un percorso pensato per chi desidera avvicinarsi alle radici storiche del territorio in modo semplice e rispettoso.

Arezzo, 23 dicembre 2025 – . I n occasione dei 260 anni dall’insediamento di Pietro Leopoldo come Granduca di Toscana, il Comune di Terranuova Bracciolini, con il contributo della Regione Toscana e in collaborazione con la Pro Loco di Terranuova, organizza una passeggiata alla scoperta delle leopoldine di Terranuova, domenica 28 dicembre 2025, alle ore 10:00 con partenza da piazza della Repubblica. L’iniziativa, curata da Chiara Berlingozzi (architetta e insegnante), è un’occasione unica per conoscere la storia e l’architettura delle celebri leopoldine, simbolo della riforma agraria voluta da Pietro Leopoldo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sulle tracce di pietro leopoldo passeggiata alla scoperta delle leopoldine di terranuova

© Lanazione.it - Sulle tracce di Pietro Leopoldo, passeggiata alla scoperta delle leopoldine di Terranuova

Leggi anche: Pietro Leopoldo Innovatore, le Celebrazioni dei 260 anni dall’insediamento di Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena come Granduca di Toscana

Leggi anche: Sulle tracce del tartufo bianco, una passeggiata a Montopoli dà il via alla stagione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

tracce pietro leopoldo passeggiataSulle tracce di Pietro Leopoldo, passeggiata alla scoperta delle leopoldine di Terranuova - Arezzo, 23 dicembre 2025 – Sulle tracce di Pietro Leopoldo, passeggiata alla scoperta delle leopoldine di Terranuova. lanazione.it

tracce pietro leopoldo passeggiataCon Pietro Leopoldo ad Abbadia Isola: appuntamenti il 23 e 27 dicembre - La Regione Toscana, nel 2025, ha patrocinato un programma di eventi diffusi per valorizzare la figura di Pietro Leopoldo e l’impatto ... ilcittadinoonline.it

Rinascita e progresso: San Giovanni Valdarno celebra i 260 anni di Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena come Granduca di Toscana - Arezzo, 23 settembre 2025 – Rinascita e progresso: San Giovanni Valdarno celebra i 260 anni di Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena come Granduca di Toscana In occasione delle celebrazioni, il Comune di ... lanazione.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.