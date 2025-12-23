Sulle tracce di Pietro Leopoldo passeggiata alla scoperta delle leopoldine di Terranuova

Scopri le leopoldine di Terranuova attraverso una passeggiata che ripercorre le tracce di Pietro Leopoldo. Un itinerario che permette di conoscere la storia e il patrimonio legato a questa figura importante, offrendo un’occasione di approfondimento culturale in un contesto autentico e suggestivo. Un percorso pensato per chi desidera avvicinarsi alle radici storiche del territorio in modo semplice e rispettoso.

Arezzo, 23 dicembre 2025 – . I n occasione dei 260 anni dall'insediamento di Pietro Leopoldo come Granduca di Toscana, il Comune di Terranuova Bracciolini, con il contributo della Regione Toscana e in collaborazione con la Pro Loco di Terranuova, organizza una passeggiata alla scoperta delle leopoldine di Terranuova, domenica 28 dicembre 2025, alle ore 10:00 con partenza da piazza della Repubblica. L'iniziativa, curata da Chiara Berlingozzi (architetta e insegnante), è un'occasione unica per conoscere la storia e l'architettura delle celebri leopoldine, simbolo della riforma agraria voluta da Pietro Leopoldo.

