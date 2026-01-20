La AIOCC si riunisce a Milano | la Lega del Ciclismo Professionistico protagonista visita al Vigorelli

La AIOCC, associazione internazionale degli organizzatori di gare ciclistiche, si è riunita a Milano nei giorni 19 e 20 gennaio. L’incontro ha visto la partecipazione della Lega del Ciclismo Professionistico e ha incluso una visita al Velodromo Vigorelli, momento importante per discutere le attività e le sfide del settore. L’appuntamento ha rafforzato il ruolo di Milano come sede strategica per il ciclismo professionistico.

La Association Internationale des Organisateurs de Courses Cyclistes (AIOCC) si è riunita a Milano nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio per il primo Consiglio Direttivo successivo alle recenti elezioni. Il momento, promosso dalla Lega del Ciclismo Professionistico, presieduta dal Presidente Roberto Pella, è risultato particolarmente rilevante nel calendario istituzionale del ciclismo internazionale. L’incontro ha ribadito la volontà della LCP di dialogare e collaborare con le massime rappresentanze internazionali del ciclismo, con l’intento di rendere sempre più solido il proprio ruolo all’interno del movimento ciclistico mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La AIOCC si riunisce a Milano: la Lega del Ciclismo Professionistico protagonista, visita al Vigorelli Leggi anche: Toscana ancora protagonista al Giro d’Italia 2026: la crono sulla costa, festa del ciclismo Leggi anche: Mestre, la nuova musica della città si riunisce al Candiani La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. La AIOCC si riunisce a Milano: la Lega del Ciclismo Professionistico protagonista, visita al VigorelliLa Association Internationale des Organisateurs de Courses Cyclistes (AIOCC) si è riunita a Milano nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio per il ... oasport.it LA LEGA DEL CICLISMO PROFESSIONISTICO OSPITA AIOCC A MILANOL’iniziativa, promossa dalla Lega del Ciclismo Professionistico, presieduta dal Presidente Roberto Pella, ha ospitato il primo Consiglio Direttivo AIOCC successivo alle recenti elezioni, segnando un ... tuttobiciweb.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.