La sfida tra Sudtirol e Padova, valida per la ventunesima giornata della Serie B 20252026, rappresenta un momento importante del campionato. Gli altoatesini cercano continuità in casa, mentre i veneti mirano a rafforzare le proprie ambizioni playoff. Di seguito, le probabili formazioni e tutte le informazioni su come seguire l'incontro.

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli altoatesini vogliono sfruttare il fattore campo per mettere ancora distanza dalla zona retrocessione, mentre i veneti puntano ad inserirsi nella lotta playoff. Sudtirol-Padova si giocherà domenica 25 gennaio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Druso. SUDTIROL-PADOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli altoatesini vogliono sfruttare l’onda dell’entusiasmo per la vittoria contro l’Empoli per conquistare altri tre punti pesanti in chiave salvezza. La squadra di Castori, infatti, naviga di poco sopra la zona rossa, e il fattore casalingo può fare la differenza in tal senso. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Sudtirol-Padova, ventunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Padova-Mantova, ventunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaLa partita tra Padova e Mantova, valida per la ventunesima giornata della Serie B 20252026, mette di fronte due squadre che, inizialmente, erano considerate candidate alla lotta per la salvezza.

Catanzaro vs Sampdoria, ventunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaAnalisi della sfida tra Catanzaro e Sampdoria, valida per la ventunesima giornata della Serie B 20252026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Gol PAZZESCHI che non vedremo più

Argomenti discussi: Dove vedere Südtirol-Padova in tv e in streaming; Serie B. Il Sudtirol ospita il Padova: arbitra Allegretta; Serie B, compiti agevoli per le prime tre. Il Palermo a Modena per difendere il quarto posto; Südtirol-Padova.

Dopo due successi consecutivi il Südtirol ospita il PadovaDomenica pomeriggio, allo Stadio Druso di Bolzano, i biancorossi affronteranno i biancoscudati, che in classifica precedono di tre punti la squadra di mister Castori ... ladigetto.it

Südtirol-Padova, Castori: Niente rilassamenti, serve continuità e massima concentrazioneBOLZANO – Alla vigilia della sfida interna contro il Padova, valida per la 21ª giornata di Serie B, il Südtirol si presenta con un morale in crescita ma con i piedi ben piantati a terra. Fabrizio Cast ... trivenetogoal.it

Posti disponibili nel "settore misto": i dettagli #biglietti #prevendita #SudtirolPadova #SerieB - facebook.com facebook