Un incidente sul lavoro si è verificato all’ex Ilva di Taranto, provocando la morte di Claudio Salamida, 46 anni. L’operaio è precipitato dal quinto al quarto piano di Acciaieria 2 a causa di un cedimento. Si tratta di un episodio che sottolinea ancora una volta l’importanza di rispettare le norme di sicurezza nei siti industriali. Le autorità stanno approfondendo le cause dell’accaduto.

Un operaio del siderurgico di Taranto, Claudio Salamida, 46 anni, è morto nelle scorse ore. Standoaa prime ricostruzioni è precipitato dal quinto al quarto piano di Acciaieria 2, con un volo di diversi metri nel vuoto, a causa di un cedimento. Indetto immediatamente uno sciopero dai sindacati. Claudio Salamida, originario di Locorotondo, era recentemente tornato al lavoro dopo un periodo di cassa integrazione. notizia in aggiornamento L'articolo Taranto, incidente sul lavoro all’ex Ilva: morto operaio Precipitato da un piano di Acciaieria 2, aveva 46 anni proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

