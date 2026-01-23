Studente di 15 anni trovato morto in un dirupo | accanto al corpo la bicicletta era a quasi arrivato a casa

A Torre Cajetani, in provincia di Frosinone, è stato rinvenuto il corpo di Francesco Latini, studente di 15 anni del primo anno dell'Istituto Alberghiero di Fiuggi. Accanto al corpo, la bicicletta con cui si recava a casa. La tragedia ha suscitato grande dolore nella comunità locale. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, mentre le autorità procedono con le indagini.

Tragedia a Torre Cajetani, in provincia di Frosinone. Uno studente di 15 anni che frequentava il primo anno dell'Istituto Alberghiero di Fiuggi, Francesco Latini, è stato trovato morto questa sera accanto alla sua bicicletta in un dirupo a poca distanza dalla sua abitazione. Gaia Celsi investita e uccisa da un treno in corsa, aveva 22 anni: il lutto dopo giorni di agonia A dare l'allarme erano stati i genitori che lo avevano visto uscire intorno alle 15.30 di oggi, venerdì 23 gennaio, dall'abitazione di famiglia, ma non lo avevano visto rientrare dopo il tempo di un giro in bici, come d'abitudine. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Studente di 15 anni trovato morto in un dirupo: accanto al corpo la bicicletta, era a quasi arrivato a casa Ragazzo di 27 anni trovato morto al lago di Bolsena: una pistola accanto al corpoUn giovane di 27 anni è stato rinvenuto senza vita al lago di Bolsena, nel comune di Montefiascone. Uomo trovato morto in casa accanto alla stufa con ustioni sul corpo nella BergamascaUn uomo di 81 anni è stato trovato senza vita questa mattina nella propria abitazione a Corna Imagna, in provincia di Bergamo. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: 87mila studenti in classe con un coltello, i dati. Violenza a scuola: studente di 13 anni chiede a Chat GPT come uccidere un amico durante una lezione; La Spezia, studente ucciso a scuola. L’aggressore: Accoltellato per foto con ragazza; Venezuela, condannato per odio e ribellione a 15 anni uno studente di giornalismo; Rissa fuori da scuola per un regolamento di conti, studente delle medie di 15 anni aggredisce due 16enni della Ragioneria. Venezuela, condannato per odio e ribellione a 15 anni uno studente di giornalismoÈ stato condannato a 15 anni di carcere in Venezuela Juan Francisco Alvarado, studente di giornalismo arrestato per aver denunciato sui social network e tramite l'app governativa VenApp lo sversamento ... ansa.it 87mila studenti in classe con un coltello, i dati. Violenza a scuola: studente di 13 anni chiede a Chat GPT come uccidere un amico durante una lezioneNel 2025, secondo una ricerca dell’Istituto di fisiologia clinica del Cnr, circa 87?mila studenti tra i 15 e i 19 anni , pari al 3,5?% degli iscritti alle scuole superiori, hanno usato un coltello in ... orizzontescuola.it Riccardo Mirarchi aveva solo 21 anni ma era un ragazzo pieno di interessi e passioni Attivista del M5s, studente della Luiss, era anche presidente del Ternana club Policlinico Gemelli - facebook.com facebook #LaSpezia La vicenda dello studente di 19 anni accoltellato a morte da un compagno a scuola. In mattinata, riunione nella prefettura della città ligure alla presenza del ministro Valditara. L'inviata #GR1 @elenapababaloni x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.