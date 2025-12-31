Ragazzo di 27 anni trovato morto al lago di Bolsena | una pistola accanto al corpo

Un giovane di 27 anni è stato rinvenuto senza vita al lago di Bolsena, nel comune di Montefiascone. Accanto al suo corpo è stata trovata una pistola, sollevando molte domande sulla dinamica dell’accaduto. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di mercoledì 31 dicembre, lasciando la comunità sconvolta e le autorità al lavoro per chiarire le cause di questa tragedia.

Tragedia sulle sponde del lago di Bolsena, dove è stato trovato morto un giovane di 27 anni. Il dramma nel territorio del comune di Montefiascone, dove il ragazzo viveva, nel primo pomeriggio di mercoledì 31 dicembre. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 15,30 in un canneto, tra l'acqua bassa.

Succivo, 27enne trovato morto nella zona dei depuratori: corpo scoperto in un’area campestre, indagini in corso - Nel primo pomeriggio, un ragazzo di 27 anni, del posto, è stato trovato senza vita in un’area campestre della città. alphabetcity.it

Sant'Arpino, morto Angelo Massaro: trovato senza vita vicino Succivo - Si è spento ieri, 29 dicembre, il giovane Angelo Massaro di soli 27 anni. msn.com

