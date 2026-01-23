Strage di Crans Montana Moretti scarcerato | pagata la cauzione di duecentomila franchi

Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation di Crans Montana, sarà scarcerato dopo aver pagato una cauzione di 200.000 franchi. La sua detenzione segue la tragedia dell’incendio di Capodanno, in cui hanno perso la vita 40 persone. La decisione si inserisce in un quadro di indagini ancora in corso, mentre la comunità attende risposte e chiarimenti sulla vicenda.

Tornerà libero Jacques Moretti, il proprietario del bar Le Constellation di Crans Montana devastato a Capodanno da un incendio in cui hanno perso la vita 40 persone. A quanto riferito da France Info, la cauzione da 200mila franchi stabilita dal tribunale di Sion è stata pagata. Due settimane dopo la sua carcerazione preventiva, Moretti dovrebbe lasciare la prigione stasera. L’uomo sarà comunque sottoposto a misure cautelari come l’obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità. Le indagini. Le indagini sul rogo del locale Le Constellation a Crans-Montana, avvenuto la notte di Capodanno 2026, sono in una fase cruciale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Strage di Crans Montana, Jacques Moretti torna libero dopo due settimane in carcere: pagata la cauzione da 200mila franchiJacques Moretti torna libero. il co-proprietario del disco-bar bar Le Constellation di Crans Montana, dove la notte di Capodanno un incendio ha provocato la morte di 40 persone, in larga parte giovani ... unita.it

Strage di Crans-Montana, la sopravvissuta Eleonora Palmieri mostra il volto ustionato sui social: «Grata a chi mi sta curando con umanità. Se sono qui è merito vostro»La 29enne di Cattolica, rimasta ustionata al volto nel rogo del Le Constellation, ha pubblicato sui social le foto delle ustioni. «Non smettete mai di onorare la vita» scrive nel post ... corrieredibologna.corriere.it

Strage di Crans, Jacques Moretti è libero: ha pagato 200 mila franchi di cauzione x.com

La strage di #Crans-Montana. All’ospedale Niguarda di Milano, le prime dimissioni di ragazzi rimasti feriti nell’incendio. #Tg1 Alfredo Ranavolo - facebook.com facebook