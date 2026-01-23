Il Tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans-Montana, dopo aver pagato una cauzione di 200 mila franchi. L’uomo è coinvolto nell’incidente avvenuto a Capodanno, in cui sono state registrate 40 vittime e numerosi feriti. La decisione si inserisce nel procedimento giudiziario in corso, nel rispetto delle procedure legali vigenti.

Roma, 23 gennaio 2026 – Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite. L'uomo - assieme alla moglie Jessica Maric - è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. L'uomo, che ha pagato una cauzione di 200 mila franchi, sarà comunque sottoposto a misure cautelare come l'obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità. Moretti era detenuto in custodia cautelare dal 9 gennaio, nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria avviata in Svizzera per omicidio colposo, lesioni e incendio colposi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crans-Montana, Jacques Moretti scarcerato: pagata la cauzione di 200 mila franchi

