Crans-Montana | Jacques Moretti è stato scarcerato pagata la cauzione da 200mila franchi

Il tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale ‘Le Constellation’ a Crans-Montana, coinvolto nell’incidente di Capodanno che ha causato 40 vittime. È stata pagata una cauzione di 200.000 franchi. La decisione si inserisce nel procedimento giudiziario in corso, che continuerà a chiarire le responsabilità legate all’accaduto.

Il tribunale svizzero di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, il proprietario del locale ‘Le Constellation’ di Crans-Montana, teatro della strage di capodanno costata la vita a 40 persone. L’uomo dovrebbe lasciare il penitenziario in serata dopo aver pagato la cauzione di 200 mila franchi (circa 215mila euro). Per lui ci saranno comunque misure cautelari alternative volte a evitare il pericolo di fuga come l’obbligo di firma e il ritiro dei documenti. Moretti indagato insieme alla moglie Jessica Moretti, era in custodia dal 9 gennaio. Sua moglie è ancora libera su cauzione. Procura: “L’indagine può estendersi ad altri oltre ai Moretti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Risarcimenti rapidi per le vittime: lo chiede l'ex ministro di giustizia austriaco, facendo parallelismi tra la tragedia di Crans-Montana e l'incendio di una funicolare che nel 2000 in Austria causò 155 decessi. - facebook.com facebook

Strage #CransMontana, Chiara e Achille non sono morti per le ustioni: “Sbagliato non fare autopsie in Svizzera” x.com