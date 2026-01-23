Strage di Crans Montana 200mila franchi per uscire dal carcere | Jacques Moretti torna libero

Il tribunale di Sion ha ordinato la scarcerazione di Jacques Moretti, titolare del bar Le Constellation di Crans-Montana, coinvolto nella tragedia di Capodanno che ha causato la morte di 40 persone. La decisione è stata presa dietro pagamento di una cauzione di 200.000 franchi. Moretti potrà quindi tornare in libertà, mentre proseguono le indagini sulla vicenda.

Il tribunale di Sion ordina la scarcerazione. Il tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, titolare e comproprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana, teatro della devastante tragedia di Capodanno costata la vita a 40 persone. La notizia è stata riportata dall’emittente francese BFMTV, che cita fonti vicine all’inchiesta. Moretti, detenuto dal 9 gennaio nel carcere di Sion, dovrebbe lasciare la struttura nelle prossime ore. La decisione non equivale a una piena liberazione: l’imprenditore resterà infatti sottoposto a una serie di misure alternative alla detenzione, finalizzate a prevenire qualsiasi rischio di fuga. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Crans Montana, Jacques Moretti è libero: pagata una cauzione di 200mila franchi, avrà ?l'obbligo di firmaIl Tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, dopo aver pagato una cauzione di 200.

