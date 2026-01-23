Crans Montana Jacques Moretti esce dal carcere | è stata pagata la cauzione di 200mila franchi

Jacques Moretti, proprietario del ristorante 'Le Constellation' a Crans-Montana, uscirà dal carcere di Sion dopo aver pagato una cauzione di 200mila franchi. Era detenuto dal 9 gennaio e la sua scarcerazione è prossima.

Risarcimenti rapidi per le vittime: lo chiede l'ex ministro di giustizia austriaco, facendo parallelismi tra la tragedia di Crans-Montana e l'incendio di una funicolare che nel 2000 in Austria causò 155 decessi. - facebook.com facebook

Strage #CransMontana, Chiara e Achille non sono morti per le ustioni: “Sbagliato non fare autopsie in Svizzera” x.com