Il Tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, dopo aver pagato una cauzione di 200.000 franchi. Ora Moretti è libero, con l'obbligo di firma. La decisione arriva in un contesto legato agli eventi di Capodanno, durante i quali sono morte 40 persone nella località svizzera.

Jacques Moretti è libero. Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione del proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite. L'uomo - assieme alla moglie Jessica Maric - è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. L'uomo, che ha pagato una cauzione di 200mila franchi, sarà comunque sottoposto a misure cautelare come l'obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Crans Montana, Jacques Moretti è libero: pagata una cauzione di 200mila franchi, avrà ?l'obbligo di firma

Crans-Montana, Jacques Moretti esce dal carcere: pagata la cauzioneJacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation a Crans-Montana, è stato rilasciato dopo aver versato una cauzione di 200 mila franchi svizzeri.

Leggi anche: Strage di Crans-Montana, fissata la cauzione per Jacques e Jessica Moretti: 400.000 franchi

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Crans-Montana, Moretti libero dopo il pagamento della cauzione: pagati 200mila franchi svizzeri - Il Tribunale di Sion dispone la scarcerazione di Jacques Moretti; Crans Montana, Jacques Moretti: Non scappo, voglio la verità. E Cyane voleva denunciare la coppia; Crans Montana, Jacques Moretti senza redditi: la cauzione per lui e la moglie sarà pagata da…; Crans-Montana, 10 ore di interrogatorio per Jacques Moretti.

Crans-Montana, la schiuma (infiammabile) «non era pericolosa» per l'avvocato di Jacques Moretti. La fuga di Jessica e il finanziamento: cosa non tornaLa schiuma fono assorbente che è stata all'origine del rogo del Constellation, a Crans-Montana, «era ben visibile durante ... msn.com

Tragedia in Vallese Crans-Montana: Jacques Moretti rilasciato su cauzioneJacques Moretti , può uscire di prigione. Il Tribunale delle misure coercitive (TMC) ha annunciato oggi la revoca della detenzione preventiva del proprietario del bar di Crans-Montana (VS) in cui nell ... bluewin.ch

Risarcimenti rapidi per le vittime: lo chiede l'ex ministro di giustizia austriaco, facendo parallelismi tra la tragedia di Crans-Montana e l'incendio di una funicolare che nel 2000 in Austria causò 155 decessi. - facebook.com facebook

Strage #CransMontana, Chiara e Achille non sono morti per le ustioni: “Sbagliato non fare autopsie in Svizzera” x.com