Strage Crans-Montana | Eleonora Palmieri mostra il volto ustionato sui social

Eleonora Palmieri, tra i feriti dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, ha condiviso sui social le immagini delle ustioni riportate. La decisione di mostrare i segni delle ferite ha attirato l’attenzione, offrendo uno sguardo diretto sulla sua esperienza. Questo gesto evidenzia l’importanza della trasparenza e della condivisione in momenti di difficoltà, senza enfasi o sensazionalismi.

Ha deciso di non nascondere i segni lasciati dalle fiamme Eleonora Palmieri, tra i feriti dell’incendio divampato nella notte di Capodanno al Constellation di Crans-Montana. La ventinovenne ha mostrato sui social il suo volto ustionato, scegliendo di raccontare pubblicamente un percorso di dolore, cura e ricostruzione personale. Le immagini, condivise con la frase «un centimetro alla volta», hanno rapidamente fatto il giro del web, raccogliendo migliaia di messaggi di solidarietà. A rilanciarle anche il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha sottolineato il valore simbolico del gesto e la necessità di fare piena luce sull’accaduto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Eleonora Palmieri, veterinaria di 29 anni originaria del Riminese, è stata trasferita all'ospedale di Cesena a causa di gravi ustioni.

Argomenti discussi: Strage di Crans Montana, Eleonora trasferita al Bufalini. Condizioni buone, prosegue il percorso di cura; Strage di Crans-Montana, Eleonora Palmieri trasferita al Bufalini di Cesena; Il dolore di Eleonora sopravvissuta a Crans-Montana, dalla cena all'incendio: Non so come sono uscita da lì; Elsa si è svegliata dal coma, il padre: Ci ha riconosciuto - Elsa si è svegliata dal coma, il padre: Ci ha riconosciuto.

