Eleonora Palmieri, veterinaria di 29 anni originaria del Riminese, è stata trasferita all’ospedale di Cesena per stare vicino alla famiglia dopo aver subito gravi ustioni. La giovane, residente a Crans-Montana, ha condiviso sui social il suo percorso di recupero, mostrando il volto ustionato e raccontando i progressi “un centimetro alla volta”. La sua storia evidenzia il coraggio e la determinazione nel fronteggiare una difficile sfida personale.

Per favorire la vicinanza alla sua famiglia è stata trasferita all'ospedale di Cesena la 29enne Eleonora Palmieri, veterinaria originaria del Riminese. Così ha lasciato il Niguarda. Con l'occasione la donna ha pubblicato un reel su Instagram in cui mostra i segni della terribile notte di Crans-Montana. «Grazie a chi ma ha tenuto la mano», ha scritto sui social. I segni Ustioni al volto, alle gambe, ma soprattutto a una mano. Dopo 20 giorni di ricovero al Niguarda di Milano, i medici le hanno consentito di avvicinarsi a casa e tornare nella sua Romagna. Ora è nel reparto Grandi Ustionati di Cesena. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Crans-Montana, la sopravvissuta Eleonora Palmieri mostra il volto ustionato sui social: «Un centimetro alla volta»

