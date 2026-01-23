Crans-Montana Eleonora Palmieri mostra il volto ustionato sui social | Un centimetro alla volta

Eleonora Palmieri, veterinaria di 29 anni originaria del Riminese, è stata trasferita all’ospedale di Cesena a causa di gravi ustioni. Condivide sui social il percorso di recupero, descrivendo il processo come “un centimetro alla volta”. La sua vicinanza alla famiglia e il desiderio di condividere la propria esperienza testimoniano la forza e la determinazione nel fronteggiare questa difficile prova.

Per favorire la vicinanza alla sua famiglia è stata trasferita all'ospedale di Cesena la 29enne Eleonora Palmieri, veterinaria originaria del Riminese. Così ha lasciato il Niguarda. Con l'occasione la donna ha pubblicato un reel su Instagram in cui mostra i segni della terribile notte di Crans-Montana. «Grazie a chi ma ha tenuto la mano», ha scritto sui social. I segni Ustioni al volto, alle gambe, ma soprattutto a una mano. Dopo 20 giorni di ricovero al Niguarda di Milano, i medici le hanno consentito di avvicinarsi a casa e tornare nella sua Romagna. Ora è nel reparto Grandi Ustionati di Cesena. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Crans-Montana, Eleonora Palmieri sui social con il volto ustionato: «Penso a chi non ce l’ha fatta». Elsa Rubino si sveglia dal coma: come sta la 15enneDopo l’incendio nel locale Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, si aggiornano le condizioni dei feriti e delle persone coinvolte.

