Strage Crans-Montana Chiara e Achille non sono morti per le ustioni | Sbagliato non fare autopsie in Svizzera

Le autorità svizzere hanno concluso i rilievi sulle salme di Chiara Costanzo e Achille Barosi, coinvolti nella strage di Crans-Montana. Le autopsie hanno chiarito che le vittime non sono decedute per ustioni, sottolineando l'importanza di un’indagine completa. La mancanza di autopsie in Svizzera era stata criticata; ora, i risultati confermano la necessità di approfondimenti accurati per comprendere le cause del decesso.

