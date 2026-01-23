Strage Crans-Montana Chiara e Achille non sono morti per le ustioni | Sbagliato non fare autopsie in Svizzera
Le autorità svizzere hanno concluso i rilievi sulle salme di Chiara Costanzo e Achille Barosi, coinvolti nella strage di Crans-Montana. Le autopsie hanno chiarito che le vittime non sono decedute per ustioni, sottolineando l'importanza di un’indagine completa. La mancanza di autopsie in Svizzera era stata criticata; ora, i risultati confermano la necessità di approfondimenti accurati per comprendere le cause del decesso.
Terminati all'Istituto di medicina legale i rilievi sulle salme di Chiara Costanzo e Achille Barosi, vittime della strage di Crans Montana. Il legale della famiglia Costanzo a Fanpage.it spiega cosa è emerso. Dalla Svizzera intanto arriva un no al commissario straordinario.🔗 Leggi su Fanpage.it
Strage Crans-Montana, Chiara e Achille non sono morti per le ustioni: “Sbagliato non fare autopsie in Svizzera”Sono stati completati i rilievi all'Istituto di medicina legale relativi alle salme di Chiara Costanzo e Achille Barosi, vittime della strage di Crans-Montana.
