Strage in un bar della località sciistica svizzera di Crans-Montana Esplosione alla festa di Capodanno la Farnesina |  40 morti 100 feriti Party per under 17 vittime non identificabili per le gravi ustioni

Strage in un bar della località sciistica svizzera di Crans-Montana Esplosione alla festa di Capodanno

Da xml2.corriere.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una grave esplosione si è verificata nel seminterrato del bar «Le Constellation» a Crans-Montana, durante i festeggiamenti di Capodanno. La Farnesina conferma 40 vittime e circa 100 feriti, tra cui molti giovani, alcuni non identificabili a causa delle ustioni. L’incidente ha coinvolto un evento per minorenni, all’interno di un locale che può accogliere fino a 400 persone. Indagini in corso per chiarire le cause dell’incidente.

L'incendio nel seminterrato del «Le Constellation» durante la festa di Capodanno: il locale può ospitare fino a 400 persone. «C'è stata un'esplosione la cui origine è sconosciuta», ha detto un portavoce della polizia del Canton Vallese . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

