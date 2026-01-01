Strage in un bar della località sciistica svizzera di Crans-Montana Esplosione alla festa di Capodanno la Farnesina | 40 morti 100 feriti Party per under 17 vittime non identificabili per le gravi ustioni

Una grave esplosione si è verificata nel seminterrato del bar «Le Constellation» a Crans-Montana, durante i festeggiamenti di Capodanno. La Farnesina conferma 40 vittime e circa 100 feriti, tra cui molti giovani, alcuni non identificabili a causa delle ustioni. L’incidente ha coinvolto un evento per minorenni, all’interno di un locale che può accogliere fino a 400 persone. Indagini in corso per chiarire le cause dell’incidente.

Strage in un bar pieno di turisti sulle Alpi Svizzere, almeno 10 morti per l’esplosione alla festa di Capodano: «Era un party per under 17» – I video - Sono ancora da accertare le cause dietro lo scoppio e il rogo divampato nella lussuosa località sciistica svizzera. msn.com

