Strage Crans-Montana Chiara e Achille non sono morti per le ustioni | Sbagliato non fare autopsie in Svizzera
Sono stati completati i rilievi all'Istituto di medicina legale relativi alle salme di Chiara Costanzo e Achille Barosi, vittime della strage di Crans-Montana. Le autopsie hanno chiarito che le morti non sono state causate da ustioni, contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato. La corretta ricostruzione delle cause rappresenta un passo importante per comprendere l’accaduto e fare luce sulle circostanze della tragedia.
Terminati all'Istituto di medicina legale i rilievi sulle salme di Chiara Costanzo e Achille Barosi, vittime della strage di Crans Montana. Il legale della famiglia Costanzo a Fanpage.it spiega cosa è emerso. Dalla Svizzera intanto arriva un no al commissario straordinario.🔗 Leggi su Fanpage.it
Strage in un bar della località sciistica svizzera di Crans-Montana. Esplosione alla festa di Capodanno, la Farnesina: 40 morti, 100 feriti. «Party per under 17, vittime non identificabili per le gravi ustioni»Una grave esplosione si è verificata nel seminterrato del bar «Le Constellation» a Crans-Montana, durante i festeggiamenti di Capodanno.
