Strage Crans-Montana Chiara e Achille non sono morti per le ustioni | Sbagliato non fare autopsie in Svizzera

Sono stati completati i rilievi all'Istituto di medicina legale relativi alle salme di Chiara Costanzo e Achille Barosi, vittime della strage di Crans-Montana. Le autopsie hanno chiarito che le morti non sono state causate da ustioni, contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato. La corretta ricostruzione delle cause rappresenta un passo importante per comprendere l’accaduto e fare luce sulle circostanze della tragedia.

