La lunga scia di sangue sulle strade baresi | i numeri le vittime e le arterie più a rischio

Nel gennaio 2026, Bari si trova ad affrontare una preoccupante escalation di incidenti stradali, con quattro giovani vittime in soli due giorni e altre due decedute all’inizio del mese. Un bilancio doloroso che evidenzia le criticità delle arterie cittadine e la necessità di interventi per garantire maggiore sicurezza sulle strade. Un’analisi dei numeri e delle zone più a rischio aiuta a comprendere la portata del problema e le possibili soluzioni.

Quattro giovanissime vite spezzate sull'asfalto nel giro di due giorni. Un bilancio pesantissimo, che in questo gennaio 2026 si aggiunge alla morte di altri due ragazzi, avvenuta nella prima domenica del mese, a Bari. Il nuovo anno, sulle strade di Bari e provincia, si è aperto purtroppo così.🔗 Leggi su Baritoday.it Scia di sangue sulle strade del Ravennate: in un anno 10 morti in più negli incidentiNel territorio ravennate, gli incidenti stradali continuano a rappresentare una grave problematica, con un incremento di vittime rispetto all'anno precedente. Scia di sangue e lutti: in Campania strade killer, 261 vittime in un annoLe strade della Campania continuano a essere teatro di incidenti mortali, con un numero allarmante di vittime che aumenta nel 2024 rispetto all'anno precedente. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Da Sferracavallo a Capaci: la lunga scia di sangue della faida tra Zen e Marinella; Regione, dopo la nuova giunta di Decaro la lunga scia dei delusi. Minerva: farò il capogruppo; Undici morti in vent'anni: la lunga scia di lutti nell'acciaieria; La Rozzangeles degli omicidi o la futura Capitale della Cultura? Come si vive a Rozzano tra microcriminalità e speranza di riscatto. Una lunga scia di precedenti: chi era Adamo Massa, morto dopo la rapina a Lonate Pozzolo - Si chiamava Adamo Massa, aveva 37 anni e avrebbe compiuto 38 anni tra pochi giorni. L’uomo, di origine sinti, è morto dopo essere rimasto ferito durante una rapina in una villetta di Lonate Pozzolo, n ... ticinonotizie.it Undici morti in vent'anni: la lunga scia di lutti nell'acciaieria - Undici vittime in vent'anni, 8 in meno di 15: è la tragica contabilità delle morti sul lavoro all'ex Ilva di Taranto. A cui si sommano 13mila infortuni denunciati. Claudio Salamida, l'operaio 46enne c ... rainews.it Da Franti ai «maranza» la lunga scia di violenza che attraversa la scuola x.com La lunga scia di infortuni nel #Napoli ha fatto scattare l'allarme in casa azzurra. Si cerca di comprendere il motivo di tanti problemi fisici. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.